Argentan. L'incroyable essor de la section Foot féminin à Argentan

Le foot, un sport de mecs? Pas à Argentan! Une section 100 % féminine est née au sein du FC Argentan, il y a tout juste un an. Sur le papier. Les débuts sur le terrain ne datent que du mois de septembre 2016.

84 licenciées

Aujourd'hui, cette section féminine compte 84 licenciées, dont 43 seniors. Des joueuses, mais aussi des dirigeantes, des animatrices, et des éducatrices. Avec une école de foot "spécial filles", dès 5 ans et jusqu'aux adolescentes, mais aussi du sport "loisir", et des équipes en compétition à tous les niveaux. Taly Gressant est référente du foot féminin à Argentan:

L'équipe senior, quatrième du championnat, dispute dimanche 9 avril 2017 le deuxième tour de la Coupe Féminine de Basse-Normandie. Fouzia Khenous en est la capitaine. Elle est aussi référente adjointe du foot féminin à Argentan:

La section féminine du foot d'Argentan va organiser une réunion publique, pour préparer la saison prochaine. La date sera connue dans une quinzaine de jours, après les vacances scolaires:

La section féminine d'Argentan participera au grand tournoi du club, disputé les 10 et 11 juin prochains, avec la participation de quelque 200 équipes venues de toute la France et même de Grande-Bretagne. Pour la première fois, un tournoi U11F et un tournoi U13F y seront disputés.

