Contre le passage de la ligne THT sur leurs territoires, riverains et élus UMP manifestent dans le sud Manche

Fronde contre la THT?.Une centaine de personnes mobilisées samedi à Chèvreville près de St Hilaire du Harcouet?.les habitants et des élus, refusent de voir passer une ligne à très haute tension près de chez eux ou au-dessus de leur tête? les 4 députés UMP de la Manche du Calvados et de la Mayenne réclament la création d'une mission d'enquête parlementaire sur la ligne THT et une audience auprès de Jean Louis Borloo le ministre chargé de l?écologie?.ils dénoncent aussi l?avis favorable du Préfet? élus et riverains réclament aussi une étude épidémiologique ? et la possibilité d?un enfouissement partiel des câbles électriques.

