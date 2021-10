Caen. Calvados : alcoolisé sur son cyclomoteur, le lycéen détenait du cannabis

Mardi 4 avril 2017, un lycéen âgé de 19 ans a été jugé en son absence par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour conduite alcoolisée et détention de stupéfiants dans la soirée du lundi 2 janvier 2017. L'audience a également porté sur un délit d'usage de stupéfiants de janvier 2016 à janvier 2017.

Soirée anniversaire : kebab et cannabis

Il est 22h30 ce soir-là lorsqu'à l'occasion d'un contrôle de routine, un jeune de 19 ans circulant à Caen sur un cyclomoteur accuse plus d'un gramme d'alcool par litre de sang. Trois barrettes de cannabis sont trouvées dans ses poches. "C'est pour l'anniversaire d'un copain explique-t-il aux policiers. J'ai acheté ça à la gare en même temps que des kebabs. J'ai payé 30 euros. Quelqu'un a essayé de me voler le cannabis mais je ne me suis pas laissé faire !"

Prêcher dans le désert

Le lycéen est en terminale et prépare un bac professionnel. Dans le courant de l'année 2016 il a été jugé pour vol et escroquerie. "C'est un jeune qui prend une mauvaise voie constate la procureure. En l'espace de six mois il poursuit ses faits délictueux dans la plus grande indifférence. La peine de travaux d'intérêt général ne l'a pas convaincu. J'ai l'impression de prêcher dans le désert."

Il écope de 3 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve et d'une obligation de soins.

