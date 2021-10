Alban Verite, âgé de 31 ans, était représenté par son avocat à l'audience du tribunal de grande instance de Caen (Calvados) du mardi 4 avril 2017 où il lui était reproché vol et escroquerie en récidive.

Deux dossiers, deux victimes

Sa première victime déjeune dans la crêperie d'une galerie marchande caennaise en avril 2015. Elle y oublie sur la table son téléphone portable. En y retournant, elle ne le retrouve pas et une plainte est portée.

La seconde victime est un jeune âgé de 13 ans, qui, en janvier dernier, échange son téléphone portable contre un autre qui ne fonctionne pas, via une annonce sur FB. Sa mère contacte donc "l'échangeur" sur internet qui refuse de restituer l'appareil et va jusqu'à la menacer.

Dix-sept fois jugé

Une autre plainte est alors portée mais cette fois-ci on connaît le prénom de l'individu. Et il se trouve qu'à l'époque du vol dans la crêperie, un "Alban" y a travaillé. Une enquête est menée et l'individu reconnaît les faits.

Il est bien long son casier judiciaire (dix-sept mentions) et le prévenu connaît l'incarcération : plusieurs faits de vols, escroqueries, violence sur personne vulnérable, violence avec arme, menaces de mort réitérées, recel, contrefaçon de chèques...

"Il profite de toutes les situations"

"Vols et violences colorent sa personnalité observe la procureure, il profite de toutes les occasions et réitère les mêmes délits. Je requiers 4 mois de prison ferme." La défense argumente que, travaillant en intérim, l'homme cherche à se réinsérer après une errance dans la délinquance due à de graves problèmes d'argent.

Ce qui ne convainc pas le tribunal qui le condamne à 6 mois de prison ferme, à 300 euros de dommages et intérêts pour la première victime et à 200 euros pour la deuxième.

A LIRE AUSSI.

Calvados : incarcéré, il envoie des messages menaçants à son ex-compagne

Ils dévalisent les lycéens en Normandie : deux individus en prison