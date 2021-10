Il existe déjà quelques centres de formation pour les jeunes joueurs en Normandie, mais celui de l'Asruc à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) sera un des rares à proposer une structure de niveau fédéral pour le rugby féminin. L'Asruc, qui évolue au deuxième échelon national, n'est pas obligé d'avoir une telle structure contrairement aux clubs de Pro D2 masculine.

"Nous souhaitons anticiper une obligation et pouvoir proposer aux jeunes joueuses un aménagement pour réaliser leur double projet, car nous croyons en la professionnalisation du rugby féminin", justifie Cyrille Lloza, l'entraîneur de l'équipe première de l'Asruc.

Un label à venir

Le centre devrait ouvrir ses portes à la rentrée de septembre 2017. Mais pour obtenir cette labellisation, l'équipement doit pouvoir être évalué et doit au moins exister depuis un an. Par conséquent, le centre ne sera labellisé officiellement qu'en 2018.

Ce centre est destiné aux joueuses bachelières car de nombreux partenariats existent avec des établissements post-bac pour que chaque joueuse ne soit pas contrainte de choisir entre sa passion du rugby et ses études.

Pour les joueuses désirant en savoir plus sur ce centre, une journée d'essai est prévue le mardi 11 avril 2017 à partir de 10h au stade de l'ASRUC. Lors de cette journée, il y aura une présentation du centre et aussi quelques évaluations sportives et scolaires des candidates à la formation.

A LIRE AUSSI.

Rugby: Laporte balaie le pouvoir en place, une page se tourne à la FFR