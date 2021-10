Rouen : il frappe sa femme, enceinte de son enfant

Joan M., 25 ans, est une personnalité complexe. Facilement irritable quand il a bu, "un ange à d'autres moments " dit sa compagne qui assiste à l'audience. Le 1er avril 2017 à Rouen (Seine-Maritime), le couple, accompagné de la soeur de la victime, regarde une vidéo familiale à leur domicile. Sans raison apparente, le prévenu s'emporte et une dispute éclate entre lui et sa concubine, enceinte de leur quatrième enfant. Il la tire par les cheveux, la pousse dans les toilettes en l'insultant. Les cris entendus par les voisins les font appeler la Police qui arrive sur place et constate un individu calmé, qui déclare : "Elle est agressive avec moi, j'ai craqué, je le regrette". Placé en garde à vue, il reconnaît l'ensemble des faits en regrettant ces problèmes de couple. On apprend aussi qu'il a déjà comparu devant la Justice pour violences. Celles-ci sont régulières depuis 2013, précisera sa concubine.

Pour le Ministère Public, "Le prévenu a su profiter de l'impuissance et de la vulnérabilité de sa compagne". Sa défense rétorque qu' "il ne faut pas juger le prévenu en fonction de ses actes passés mais statuer sur l'immédiateté du dossier". Le Tribunal le condamne à dix mois de prison dont cinq assortis du sursis, avec une mise à l'épreuve de deux ans ainsi qu'à l'interdiction d'entrer en contact avec la victime.

A LIRE AUSSI.

Elbeuf : il violente sa compagne le jour de Noël

Normandie : un homme condamné à 28 ans de prison pour le meurtre de sa compagne