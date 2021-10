Caen. Calvados. Le maire de Bretteville-l'Orgueilleuse s'est éteint

Loïk Cavellec, maire de Bretteville-l'Orgueilleuse (Calvados), est décédé lundi 3 avril 2017, à l'âge de 73 ans. Vice-président de Caen la mer, il avait été président de la Communauté de commune Entre Thue-et-Mue de février 2012 à janvier 2017. Il sera inhumé à l'issue d'une cérémonie religieuse qui sera célébrée jeudi 6 avril (14h30), à l'église de Gouesnac'h près de Quimper (Finistère).

Un "aménageur" de territoire

"Élu en 2001, il a contribué au développement démographique et économique de Bretteville l'Orgueilleuse. Sous sa mandature, la commune s'est enrichie d'équipements et services nouveaux, retient Philippe Duron, ancien président de Caen la mer. Passionné d'aménagement du territoire, il fut un membre actif de Caen Métropole, le syndicat du SCOT et du pays de Caen."

