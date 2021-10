Caen. Les inscriptions de la Colore Caen sont ouvertes

Après avoir fait souffler un vent nouveau sur la course en Normandie à l'automne 2016, la déjà célèbre Colore Caen fait son retour samedi 30 septembre 2017 dans le centre-ville de Caen (Calvados). Course de 5km sans chrono, la course a la particularité d'avoir des "Color Stations" tout le long du parcours qui aspergent les coureurs de poudre naturelle colorée.

Une manière très ludique de courir

"C'est une manière très ludique de courir" a expliqué l'adjoint aux sports Aristide Olivier lors de la présentation de la course lundi 3 avril 2017, "l'essentiel des participants ne sont pas des sportifs confirmés ce qui est une réussite pour la ville." Le directeur de l'organisation Vincent Étudier vante, lui, une "course à laquelle toute la famille peut participer, l'année dernière le plus vieux participant avait 70 ans et le plus jeune... 1 an !"

3 associations soutenues

L'inscription est déjà ouverte avec des tarifs promotionnels d'une vingtaine d'euros si l'on s'inscrit dès maintenant. Une partie des fonds récoltés sera reversée à 3 associations : Aide aux jeunes diabétiques, les Restos du Coeur et SOS Méditerranée. En attendant le 30 septembre 2017, la Battle by la Colore Caen aidera à patienter les futurs participants via les réseaux sociaux.

Pratique. Inscriptions sur colorecaen.fr/ - Facebook : facebook.com/Colorecaen/

A LIRE AUSSI.

Normandie : rencontre avec Sébastien Duramé, candidat de L'amour est dans le pré