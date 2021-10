Rouen. Football: Quevilly Rouen Métropole reprend la tête du National !

Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) est de nouveau en tête ! Après avoir battu Créteil (1-0) samedi 1er avril 2017 sur sa pelouse du stade Robert Diochon lors de la 27ème journée, les Rouges et Jaunes sont de nouveau leaders de National.

Un seul et unique but marqué par Jean-Paul Mendy à la 25ème minute sur une passe signée Oumar Pouye suffit pour prendre l'avantage. Un score que les Normands réussiront à conserver jusqu'à la fin du match malgré une grosse pression francilienne.

La concurrence cède du terrain

Grâce à cette victoire et grâce au match nul entre Dunkerque et Chambly (1-1), les joueurs de l'agglomération retrouvent leur siège de leader de ce championnat toujours serré mais avec maintenant un point d'avance sur Dunkerque et quatre sur Châteauroux, troisième.

Prochaine journée de championnat pour Quevilly Rouen Métropole le samedi 8 avril 2017 sur la pelouse d'Avranches, pour un derby normand qui permettra d'en savoir encore un peu plus sur une eventuelle montée des joueurs de QRM en Ligue 2.

