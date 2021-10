Nostalgie. Holiday on ice innove avec Time au Zénith de Rouen

Comme chaque année, Holiday on Ice innove avec un spectacle toujours plus magique et technique que les Rouennais vont pouvoir découvrir au Zénith le 11 et 12 avril, transformé pour l'occasion en immense patinoire.

Une troupe historique

C'est en 1943 que tout commence. À Toledo dans l'Ohio, Carl Snyder et Donn Arden, deux patineurs, enchantent le public avec un spectacle sur glace pendant les vacances d'hiver. Baptisé de ce fait Holiday on ice, le spectacle remarqué par un producteur va devenir itinérant grâce à l'innovation technique de Moriss Chalfen qui invente un procédé pour créer du gel artificiellement. En 1951, le spectacle arrive en France et connaîtra un tel succès planétaire qu'en 2008 il figurera dans le Guiness book des records dans la catégorie des spectacles les plus populaires.

Ode à la vie

Produit par Jay Smith et mis en scène par David Liu, chorégraphe, danseur et patineur, Time est le nouvel opus d'un spectacle sans cesse renouvelé. Entre tradition et modernité, Time évoque avec nostalgie et émotion le temps qui passe, des premiers baisers au grand amour, de la folle liberté des vacances aux joyeuses fêtes entre amis. Façon Broadway, Time nous transporte dans un espace hors temps grâce à une succession de tableaux à la fois très esthétiques et poétiques où se marient patinage et acrobaties servis par des musiques sensuelles du classique à Coldplay ou Seal.

Un niveau de compétition

Si le spectacle enchante toujours autant le public c'est surtout grâce à l'incomparable niveau de ces danseurs et patineurs: tous sont issus de la compétition et ont remporté des prix prestigieux. Le casting international rassemble entre autres des patineurs allemands, français, japonais, ukrainiens ou encore anglais dont l'énergie est communicative. L'équipe se compose d'une quarantaine de patineurs et de nombreux duos de patineurs comme Yannick Bonheur et Annette Dytrt: leur complicité permet la réalisation de figures très complexes et fait de chaque représentation un exploit sportif et une réussite esthétique!

