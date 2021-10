Loisirs. Réouverture du parc de loisir du Bocasse près de Rouen

À partir du 1er avril 2017, le parc de loisir du Bocasse accueille à nouveau le public pour la belle saison et met à disposition des attractions amusantes, surprenantes et même décoiffantes!

Le plus ancien parc de loisir de Seine-Maritime

Le parc de loisir du Bocasse, une entreprise familiale qui fête cette année ses 50 ans, n'a eu de cesse de s'étoffer depuis ses débuts. S'enrichissant chaque année de nouvelles attractions, le plus ancien parc de loisir de Seine-maritime accueille aujourd'hui plus d'une trentaine d'attractions destinées à tous les âges: des découvertes féériques aux attractions à sensations.

Métamorphosé

Depuis 2012, le parc a connu de grandes transformations et s'est même agrandi en 2015 pour accueillir les montagnes russes du Jurassic Coaster. Cette année c'est en juin que le public pourra découvrir la nouvelle attraction le Splash-o-saure, un parcours aquatique riche en rebondissements, mais en attendant le parc offre une large gamme d'attractions réparties en différentes thématiques comme les pirates avec leur bateau le black pearl et le pirate's plunder ou la ferme et le petit carrosse citrouille sur rail du farmer aventure: en bref de quoi satisfaire toute la famille!

Pratique. Jusqu'au 1er octobre. Parc du Bocasse, route de Clères, Le Bocasse. Tarifs 16,4/18,6€. www.parcdubocasse.fr

A LIRE AUSSI.

Le Futuroscope, 30 ans, se lance dans un "extraordinaire voyage"

La réalité virtuelle plonge dans le divertissement

Près de Rouen, une ferme permacole dans l'ancien hippodrome des Bruyères