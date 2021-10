Rouen. Plus d'un kilo d'héroïne saisi par les policiers de Rouen

C'est une belle prise qui vient récompenser une enquête de plusieurs mois des policiers de Rouen (Seine-Maritime). En décembre 2016, ils sont informés qu'un individu vendrait de la drogue dans l'agglomération. Identifié, l'homme de 40 ans résidant à Rouen a été placé sous surveillance physique et téléphonique.

Prudent et organisé, le suspect change de téléphone tous les 15 jours. Ce qui n'empêche pas les policiers d'établir une longue liste de clients. En suivant ses déplacements, ils repèrent des allées et venues suspects vers une maison abandonnée et envahie par la végétation de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).

Plus d'un kilo d'héroïne

C'est là qu'ils déploient leur dispositif d'interpellation le mardi 21 mars 2017. L'homme est arrêté avec sa compagne en début d'après-midi et placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants. Fouillé, il est retrouvé avec 20 grammes d'héroïne sur lui tandis que sa compagne avait quelques grammes de cannabis.

La fouille de la maison en ruines se révèle beaucoup plus intéressante. Les enquêteurs y trouvent plus d'un kilo d'héroïne et un petit peu de cocaïne et de cannabis. L'homme reconnaît avoir écoulé environ 300 grammes d'héroïne depuis septembre 2016.

Une déclaration démontée par les clients entendus par la police, qui parlent de plus grande quantité et sur une plus longue durée. L'individu a été déféré devant la justice.

