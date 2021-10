"Adjugé, Vendu". Qui n'a pas tremblé la première fois qu'il a levé la main pour enchérir en salle des ventes? "C'est sûr que c'est intimidant, surtout quand vous êtes entourés d'acheteurs très sérieux", sourit maître Marine Debavelaere, commissaire-priseur à l'hôtel des ventes de la Seine à Rouen (Seine-Maritime).

L'ambiance des ventes aux enchères a cependant un peu changé ces dernières années. Y aurait-il moins de biens à vendre, ou moins d'acheteurs? "Non, au contraire, répond Maître Debavelaere, mais la vente passe souvent par Internet, réduisant la fréquentation des salles de vente."

Un site pour toute la France

En se connectant sur www.Interencheres.com, un site mutualisé par l'ensemble des maisons de vente de France, les clients n'ont plus besoin de se déplacer pour acquérir un bien: la consultation du catalogue puis la vente se font directement en ligne. "C'est sûr que c'est très pratique pour les acheteurs, qui n'ont plus besoin de se déplacer, et pour les vendeurs qui, par notre intermédiaire, voient leur bien vendu bien au-delà de notre salle des ventes", reconnaît Maître Debavelaere.

Exemple parfait: samedi 8 avril 2017, les motos de collection vendues par l'Hôtel des Ventes de la Seine seront accessibles aux collectionneurs des quatre coins de la France, voire du monde.

La vente aux enchères se démocratise

Mais on sent un soupçon de regret dans le regard de la jeune commissaire-priseur. "Le revers de la médaille est que l'atmosphère des salles de ventes a un peu changé. C'est plus calme, moins… déchaîné". Une page qui se tourne pour cette tradition? "La vente en salle reste le lieu par excellence pour acheter aux enchères. Parce que pendant l'exposition qui précède la vente, l'acheteur potentiel peut voir le bien, le toucher, se faire une idée précise de ce qu'il va acheter".

Une bonne façon d'éviter les déceptions inhérentes à l'achat à distance. "Et puis vous aurez toujours les irréductibles de la salle pour qui le marteau est indissociable de la vente." Mais la tradition change un peu quand même. "On ne peut plus faire sans Internet, c'est sûr! Mais on ne va pas s'en plaindre, car de cette façon, la vente aux enchères se démocratise". Avis aux grands timides donc: derrière votre écran, enchérir devient un jeu d'enfant.

