Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole se déplace chez le CA Bastia

Après la victoire obtenue à domicile vendredi 17 mars 2017 face à Belfort (4-2), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) poursuivent leur route ce vendredi 24 mars 2017 en se rendant chez le CA Bastia pour le compte de la 26ème journée du championnat de National.

Objectif trois points

Toujours leaders, les joueurs de l'agglomération rouennaise effectuent le long déplacement en Corse et devront revenir avec les trois points de la victoire face à un adversaire en difficulté au classement. En effet, aujourd'hui à la 13e place, les Bastiais connaissent une deuxième partie de saison délicate. Ils ne se sont plus imposés depuis six rencontres (quatre défaites pour deux nuls).

Du coté des Normands, le bilan est plus positif avec une série en cours de quinze matchs sans défaite. Justemment, QRM est invaincu depuis un certain vendredi 14 octobre 2016 et la réception à Diochon... du CA Bastia !

L'actuelle meilleure attaque du championnat devra donc encore une fois montrer l'étendue de son talent afin de ne pas tomber dans le piège corse une seconde fois cette saison.

