La journée nationale de la chute des cheveux a lieu vendredi 24 mars 2017. Près de 80% des personnes perdent leurs cheveux mais ne s'en alertent pas forcément. "Les gens s'inquiètent mais ne savent pas vraiment si c'est le moment de s'inquiéter ou pas", explique Frédéric Deschamps, expert capillaire pour l'institut Norgil de Caen (Calvados).

La chute, liée à l'hygiène de vie

"Perdre ses cheveux n'est pas une maladie et souvent les gens se demandent s'ils n'ont pas un problème de santé". Problème de santé peut-être pas mais d'hygiène de vie certainement. Stress, mauvais moment à passer... "Le cheveu dépend du corps humain donc forcément si vous n'êtes pas en pleine forme, ça va se ressentir".

Il explique la différence de chute de cheveux entre les hommes et les femmes :



Fredéric Deschamps explique la différence de chute de cheveux entre les hommes et les femmes



Frédéric Deschamps propose dans son institut un bilan capillaire pour faire le point sur l'état des cheveux. "On a une petite caméra, on va regarder l'état du cuir chevelu, on va poser des questions sur la manière dont les gens s'occupent de leurs cheveux de façon à voir les facteurs aggravants qui peuvent expliquer une chute de cheveux". Des soins ou des compléments capillaires sont alors proposés en fonction du résultat.

Pratique. L'institut Norgil de Caen (35 rue de Bernière) propose un bilan capillaire gratuit pour ceux qui prennent rendez-vous vendredi 24 mars 2017.