Le-Havre. Football : Oswald Tanchot reste au Havre

Arrivé au club en 2015, Oswald Tanchot n'était que l'adjoint de Bob Bradeley. Il n'a pris les rênes de l'équipe première du Hac qu'en octobre 2016. Le coach américain ayant décidé de partir pour rejoindre le club de Premier League de Swansea City FC.

Oswald Tanchot et le Hac prolongent donc leur collaboration, pour 3 saisons supplémentaires. "Cette décision démontre la volonté du Hac de travailler dans la durée et la stabilité, ingrédients essentiels pour atteindre les objectifs fixés.", précise le Havre Athletic Club dans un communiqué, poursuivant : "Cette prolongation va permettre à Oswald de travailler sereinement pour cette fin de saison en conduisant l'équipe à remporter le maximum de matchs et position le HAC à la meilleure place possible, tout en préparant avec la direction du club, la saison à venir."

Travailler dans la durée et la stabilité

Oswald Tanchot (43 ans) était un football français (un attaquant). Il a notamment évolué à Laval lors de la saison 1994-1995, en Division2. Il a ensuite surtout joué en National et en CFA. Au Havre, c'est son premier poste d'entraineur.

Le Hac qui est 11ème du classement de Ligue2. Avec au compteur : 10 victoires, 10 nuls et 10 défaites. Le club ambitionne à terme de monter en Ligue1.

