Saint-Lô. Football, Basket, les premiers résultats d'un week-end de sports

Football :

Ligue 2 ;

14ème journée, Laval s'incline sur sa pelouse 2 à 0 face au Havre qui est second au classement à un point du leader Brest qui s'est imposé à Tours 1 à 0 ce vendredi 04 Novembre 2016 en soirée. Laval descend toujours plus bas et s'installe 18ème.

National ;

Avranches est allé faire un nul à Quevilly, 1 partout. Avranches est 8ème.

Ligue 1 ;

Marseille a été battu 3-1 à Montpellier, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, la première défaite de l'entraîneur Rudi Garcia depuis son arrivée à la tête de l'OM le 20 octobre.

Caen jouera à domicile, ce dimanche après midi contre Nice le leadeur, Caen est 18ème.

Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest dès 14h45, coup d'envoi de la rencontre à 15h00.

Basket :

9e journée de Nationale 1 masculine. le Caen Basket Calvados s'impose 74 à 73 à Lorient.

3 ème victoire consécutive pour le CBC qui colle maintenant au podium.

A LIRE AUSSI.

Sports : les résultats de ce début de week-end en Normandie

Calvados. Football Ligue 1 : défaite de Caen à Montpellier