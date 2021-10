Caen. Orages : une partie de la Normandie en vigilance jaune

Météo France en appelle à la vigilance des Normands, ou plutôt, des ex-Bas-Normands. Elle a placé les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne en vigilance jaune aux orages pour l'après-midi du mercredi 22 mars 2017. Le phénomène le plus dense est prévu entre 12h et 19h.

Phénomène localisé

Les autorités invitent les Normands à être prudents pour tous ceux qui pratiquent "des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d?un rivage ou d?un cours d?eau". Le phénomène attendu est habituel dans la région, mais peut être occasionnellement et localement dangereux.

A LIRE AUSSI.

La Normandie en vigilance jaune pour des orages et des vents violents

METEO: la Normandie passe en vigilance orange

Météo: vigilance jaune en Normandie

Vigilance jaune pour le Calvados aux vent violent, orage et neige-verglas

Météo, vents, neige : les transports scolaires maintenus dans la Manche