6 nouveaux radars sur les routes ornaises

La semaine dernière, Normandie FM vous annonçait l?implantation d?un nouveau radar fixe sur la départementale 938 entre Nonant-le-Pin et Gacé.

5 nouveaux radars supplémentaires sont en cours d?installation :

-Sortie de L?Aigle en direction de Rugles,

-Entre Flers et Domfront,

-Entre Mortagne et Bellême,

-Entre la Ferté Macé et Carrouges,

-et entre Juvigny et Domfront.

Cela porte à 22 le nombre de radars fixes qui seront opérationnels sur les routes ornaises.





Ci-dessus: carte routière détaillée des implantations.

