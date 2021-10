500 habitants en moins à Alençon?

150 personnes travaillent sur le site d?Alençon, près du lycée Alain.

Pas de caissier: uniquement des services administratifs, qui grâce à l'informatique et aux télétransmissions pourraient être installés n'importe où en France ou dans le monde. Dans le personnel, c'est donc l'incompréhension: pourquoi vouloir tout recentrer à Caen?

Les 150 salariés sont installés ici et ils y sont bien: aucune intention de déménager!



Ce matin vers 7h30, les délégués syndicaux et représentants du personnel du site alençonnais ont déployé des banderoles et perturbé la circulation au niveau du rond point d?entrée à l?autoroute A28, près de l?aérodrome d?Alençon: une distribution de tracts pour informer la population.

