Rouen. Hockey sur glace : Les Bruleurs de Loups reviennent à égalité face aux Dragons de Rouen

Cette série sera indécise jusqu'au bout. En effet, les Bruleurs de Loups vainqueur du match 4 sur le score de 3-0 dimanche 19 mars 2017 se retrouvent à égalité avec les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) à deux manches partout dans cette demi-finale de Ligue Magnus.

Si le match débutait avec une totale domination rouennaise (12 tirs à 2 dans le premier tiers), le score restait nul et vierge après ces premières vingt minutes malgré un poteau de Thinel et des parades de Horak, le portier Grenoblois.

Chouinard bourreau des Dragons

Et comme souvent lorsque l'on domine et que l'on marque pas, la sentence tombe. En effet, au cours d'une supériorité numérique, le capitaine Eric Chouinard va ouvrir la marque d'un tir a la bleue qui trompe Dany Sabourin après six minutes de jeu (1-0). Si le jeu s'est quelque peu équilibré pendant ce deuxième tiers, les Jaunes et Noirs restent dangereux mais se font punir une seconde fois toujours par Eric Chouinard, seul dans le slot, après quinze minutes de jeu (2-0).

Les Normands jetteront donc toutes leurs forces dans le dernier tiers-temps et après la sortie de Dany Sabourin encaisseront un dernier but en cage vide encore par Eric Chouinard (3-0). La série va donc continuer à Grenoble ce mercredi 22 mars 2017 pour le match 5, une rencontre qui donnera une balle de match à l'une des deux équipes à valider le vendredi 24 mars à Rouen.

Eric Chouinard: "Il y a 22 héros ce soir. Tout le monde fait du très bon travail. On a fait un travail très fort dans le dernier tiers pour maintenir le score. Ils sont sortis fort au premier tiers mais Horak a été très bon et ça a payé. C'est vraiment une série qui est plaisante à jouer et cela sera intéressant mercredi, il faudra sortir fort."

Fabrice Lhenry: "Ce soir on a eu moins de réussite. On a fait une très bonne entame de match, le deuxième tiers a été plus compliqué, on a pris plus de pénalités et on l'a payé cher. Il faut rester disciplinés contre cette équipe, mais les joueurs ont répondu présent. Il nous reste encore deux matchs à gagner pour continuer. On va aller à Grenoble avec l'objectif d'aller chercher la victoire pour revenir ici et conclure."

