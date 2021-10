Rouen. Les Dragons de Rouen battent Grenoble et s'envolent au classement

Les 2 747 spectateurs massés dans la patinoire de l'Ile Lacroix ne s'y étaient pas trompés. Le mardi 4 décembre 2018, le choc de la Ligue Magnus entre les deux premiers du championnat, Rouen (Seine-Maritime) et Grenoble, a tenu toutes ses promesses. Et à la fin, ce sont les Dragons qui sont sortis vainqueurs de ce duel (4-2).

Bousculés, les Dragons ont su rebondir

Les locaux ont justement été les premiers à se mettre en évidence dans ce match, en inscrivant le premier but de la partie sur une déviation de Nicolas Ritz sur un lancer d'Anthony Guttig, revenu au jeu pour ce match (1-0). Une avance de courte durée puisque les Isérois ont égalisé un peu plus d'une minute plus tard par le meilleur pointeur du championnat, Denny Kearney, à la fin du premier tiers (1-1).

Sur une erreur défensive, les Rouennais ont ensuite laissé Damien Fleury partir seul au but pour donner l'avantage aux visiteurs après avoir superbement éliminé Matija Pintaric (2-1). Mais les Dragons ont voulu laver l'affront de leur seule défaite de la saison. Sur une nouvelle déviation de Nicolas Ritz, pour égaliser, puis grâce à un but d'Alex Aleardi pour prendre l'avantage (3-2) Les joueurs d'Edo Terglav ont tenté le tout pour le tout en fin de match et c'est Joris Bedin qui a conclu la marque en cage vide à 6 secondes de la fin du match (4-2).

Au classement, les joueurs de Fabrice Lhenry prennent onze points d'avance sur leur dauphin avant de se déplacer à Mulhouse le vendredi 7 décembre 2018.

Fabrice Lhenry : "Entre deux équipes de haut de tableau, cela se joue à pas grand-chose. Le score était serré mais j'ai bien apprécié comment avait joué l'équipe. On n'a rien lâché et profité de nos supériorités numériques et on est resté discipliné dans la provocation donc c'est bien. Dans ces temps où on a beaucoup de déplacements et beaucoup de matches, l'équipe a toujours envie de performer et de progresser de match en match."

Nicolas Ritz : "Ce qui a fait la différence ce soir c'est qu'on a été capable de garder notre calme, surtout quand on voit Alex (Aleardi) qui a passé un match compliqué, il montre l'exemple en gardant son calme et tout le monde suit derrière et on les laisse se frustrer tout seul et continuer à jouer."