Rouen. À près de 100 km/h en ville pour échapper aux policiers de Rouen

Il est près de minuit et demi, le samedi 18 mars 2017, lorsqu'une patrouille de police à Rouen (Seine-Maritime) repère une voiture qui roule sans pare-chocs avant, et donc sans plaque d'immatriculation. Alors que la voiture s'engage sur le Quai de la Bourse, les policiers allument leur sirène et leur gyrophare pour contrôler le conducteur. Mais celui-ci accélère au lieu de se ranger sur le côté.

Course-poursuite en centre-ville

Une course-poursuite s'engage alors dans le centre de Rouen, sur la rive gauche et sur la rive droite de la Seine. Le conducteur franchit plusieurs carrefours au feu rouge et roule à une vitesse proche de 100 km/h en zigzaguant dans la circulation selon les policiers à sa poursuite.

Après être repassé rive gauche, le conducteur finit par perdre le contrôle de son véhicule dans la rue Ledru-Rollin, la voiture heurte le terre-plein central et termine sa course dans un véhicule en stationnement. Les quatre occupants tentent alors de fuir à pied mais sont rattrapés plus loin par les policiers.

Le conducteur, un jeune homme de 19 ans habitant à Saint-Étienne-du-Rouvray, a été interpellé pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de permis et refus d'obtempérer. Deux des passagers, mineurs, ont été remis à leurs parents. Le dernier passager a été laissé libre après avoir été entendu par les policiers.

