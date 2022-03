Déville-lès-Rouen. À Rouen, le conducteur prêt à tout pour éviter un contrôle

Il est près de 6h, dimanche 6 août 2017, lorsque des policiers en patrouille voient un véhicule griller un feu rouge sur l'avenue de Bretagne, à Rouen (Seine-Maritime). Au feu suivant, cette fois respecté par le conducteur, les policiers viennent à sa hauteur pour lui faire signe de se stationner afin de le contrôler. Le conducteur acquiesce... mais il démarre en trombe et tente de semer les policiers dès que le feu passe au vert.

Cinq chefs d'accusation

Boulevard d'Orléans, avenue Jean-Rondeaux, pont Guillaume-le-Conquérant... Le fuyard rejoint la rive droite en roulant à toute allure, en grillant des feux et en circulant parfois à contresens. À un moment, il donne même un coup de volant pour percuter la voiture de police remontée à sa hauteur. Sa course est finalement stoppée un quart d'heure plus tard à Amfreville-la-Mivoie quand un autre véhicule de police lui fait barrage et le force à s'engager dans une voie sans issue sur les quais de Seine.

Après avoir tenté de s'enfuir à pied, l'homme de 27 ans est finalement interpellé. Parce qu'il sent l'alcool et qu'il est positif au test de dépistage du cannabis, il est conduit à l'hôpital pour des analyses de sang. Il pourrait passer dans les prochaines heures en comparution immédiate pour refus d'obtempérer, dégradation volontaire de bien public, rébellion, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et mise en danger de la vie d'autrui.

