A la tôle rouillée, le préfet de l'Orne préfère les purs sangs!

Le préfet de l'Orne vient de rédiger son « mémoire en défense » pour le tribunal administratif, suite au recours déposé par GDE, après l?avis négatif sur l?implantation d?un centre de stockage de résidus de broyage automobile à Nonant le Pin.



« Ce projet n?est juridiquement pas acceptable » ajoute le préfet ?





Bertrand Maréchaux préfère miser sur les pur-sang, plutôt que sur la tôle rouillée. Pour lui, le secteur du Pin doit bénéficier des retombées du haras national.



Demain : Jean-François Etienne des Rosaies, chargé de mission auprès du Président de la république sera au haras ; le préfet veut une discussion avec la région et le département.



L?Institut Français du Cheval et de l?Equitation, émanation de l?Etat, garderait le Pin pour la gestion des races, l?appui aux métiers, et le rayonnement du cheval.

Le groupement public/privé France Haras s?occuperait du reste : étalonnage public et privé, sport, tourisme.



Mais il faut aussi, martèle le préfet : de l?hôtellerie d?un niveau capable d?accueillir l?élite lors des grandes compétions. Plus modestement, il voudrait aussi que le haras du Pin puisse mettre à disposition ses installations, pour l?entrainement des cavaliers?



?mais tout cela ne sont pour l?instant que « souhaits » du préfet ? et pour revenir au centre de stockage de GDE : le tribunal administratif devrait rendre son verdict début 2011.

