L'explosion au FMI est "un attentat", "nous sommes toujours visés"

L'explosion a fait un blessé qui se trouve "entre la vie et la mort" a ajouté M. Hollande. La préfecture de police avait dans un premier temps fait état d'une personne légèrement blessée. "Nous devons rechercher toutes les causes et trouver les coupables. Nous le ferons avec obstination, persévérance et jusqu'au bout", a-t-il dit.

