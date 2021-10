le 3 000ème chèque Eco-énergie de la région Basse Normandie remis hier dans l' Orne

Economisez sur vos dépenses de chauffage.

Le 3 000ème chèque « Eco-Energie Basse-Normandie», du Conseil Régional, a été remis hier à Argentan.....une aide régionale de 700 euros, à un couple de Mortrée pour l?installation de 24 m2 de panneaux photovoltaïques... le chèque éco-énergie peut atteindre jusqu?à 2 000 euros... Il concerne l?isolation, et le chauffage : bois, solaire thermique, et photovoltaïque et vient en complément des crédits d?impôts.

