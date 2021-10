Journée de grève à Pôle Emploi hier .. Mouvement national, suivi à un peu plus de 40 % des personnels dans l? Orne....les syndicats dénoncent une surcharge de travail... en cause le nombre croissant de demandeurs d?emplois, et la conséquence de la fusion Anpe-Assedic, sans augmentation des effectifs...Les agents affirment qu?ils ne peuvent plus remplir correctement leurs missions de suivi des demandeurs d?emplois....

