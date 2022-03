Rouen. Près de Rouen, le festival Terre de Paroles fait plonger au coeur de la lecture

En cinq semaines et plus de 150 événements, le festival Terre de Parole fait son retour pour une seconde édition à Rouen et dans une vingtaine de communes de Seine-Maritime. Les amateurs de littérature ont rendez-vous à partir du jeudi 23 mars 2017 pour découvrir cet art sous toutes ses coutures.

Au programme

Entre réinterprétation de Madame Bovary de Flaubert, soirée pop culture au son des Beatles, une plongée dans la correspondance de George Sand ou encore la découverte de l'Oulipo à vélo, les activités ne manquent pas.

Et l'une d'entre elle est particulièrement attendue cette année: la découverte de la galaxie Tolkien avec une soirée consacrée à l'univers de l'auteur dans les ruines de l'abbaye de Jumièges.

Trois grands thèmes

Pour cette nouvelle édition, les rendez-vous sont organisés en trois grands thèmes:

Amours, justice et débordements: lectures et spectacles feront plonger au coeur des contradictions humaines qui font les grandes histoires d'amour. Galaxie Tolkien: le festival décline en concerts, jeux grandeur nature ou encore ateliers de langage elfique le phénomène mondial de littérature aux millions de lecteurs. Mémoire pour le futur: le festival interroge la mémoire et les souvenirs mais se tourne résolument vers l'avenir en s'interrogeant sur ce que sera la bibliothèque de demain.

Et pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, les organisateurs ont imaginé une bibliothèque ambulante. Ils ont transformé une camionnette en librairie qui se déplacera à travers la campagne pour proposer une sélection d'ouvrages "embarqués" sur les places et les marchés.

Pratique. Du 23 mars au 30 avril. Tel 02 32 10 87 07. terresdeparoles.com

