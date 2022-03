Quartett est un opéra que nous devons au grand compositeur italien contemporain Luca Francesconi, inspiré d'une pièce de Heiner Müller, elle-même étant la libre adaptation du roman de Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses.

S'imprégner de l'oeuvre de Francesconi

Avant même que cet opéra ne soit joué au Théâtre des Arts de Rouen (Seine-Maritime) les mardi 25 et jeudi 27 avril 2017, il a été donné comme sujet d'études à 17 étudiants de l'ESADHaR, l'École supérieure d'art et design Le Havre-Rouen, qui ont pu en lire le texte, le livret, visionner des vidéos, bénéficier d'une visite de l'opéra et rencontrer quelques intervenants.

L'exposition "D'après Quartett" présente donc les oeuvres que l'opéra a inspiré aux étudiants en classe d'estampes, gravures, lithographies et sérigraphies.

L'opéra, carrefour des arts

Comme le souligne le directeur de l'ESADHaR, Thierry Heynen, "l'opéra en tant qu'art total est lui-même un carrefour des arts. Et cette politique de partenariat est essentiel pour la pédagogie de l'ESADHaR".

"Ce partenariat ESADHaR - opéra de Rouen ouvre les étudiants à d'autres champs de création au delà de leur travail personnel", ajoute Eric Helluin, un des professeurs. En plus de l'exposition visible dans les murs de l'opéra jusqu'au vendredi 7 avril 2017, des tirages originaux des estampes seront exposés dans les rues de Rouen par le biais du réseau des affiches Decaux.

Pratique. www.operaderouen.fr Tel.: 02 35 98 74 78 Quartett, les 25 et 27 avril 2017 à 20h. Exposition "D'après Quartett" du 13 mars au 07 avril 2017, du mardi au vendredi 13h/18 h, le samedi 14h/17h30.

A LIRE AUSSI.

Des expériences immersives à l'Opéra de Rouen

Quand l'Antiquité inspire l'art contemporain : une exposition à découvrir à Rouen