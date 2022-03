Faire partager au plus grand nombre, la richesse et la diversité des produits du terroir, tel est le principe sur lequel repose le Salon des vins et de la gastronomie. Il se tient au parc des Expositions de Caen (Calvados) du vendredi 17 au lundi 20 mars 2017. Depuis 25 ans bientôt, ce salon met à l'honneur producteurs et artisans passionnés qui ont fait du goût et de la qualité les maîtres mots de leur pratique. Productions bio, locales et des régions sont au rendez-vous !

Autour du vin

Le lundi 20 mars, toutes les heures, Philippe Stévennou d'Oenanthique Conseil propose des ateliers d'initiation à l'oenologie. Il sera par ailleurs en tandem à 14h15 avec Nicolas Masson d'Isifruits pour un atelier autour de l'accord du vin avec les mets.

Le macaron à l'honneur

Le Salon met également à l'honneur un produit désormais incontournable pour tous les gourmands, le macaron. C'est sont les "Macarons de Charlou", renouant avec la recette traditionnelle, qui tiennent le haut de l'affiche.

Du vendredi 17 mars au lundi 20 mars au Parc des Expositions. Tarif: gratuit pour les -16 ans; 5€. Horaires sur: www.salondelagastronomie.fr