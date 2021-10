4 Caennais interdits de stade

Quatre caennais de la tribune Luc Borrelli viennent en effet de recevoir une interdiction de stade de six mois. Chaque soir de match, ces derniers devront donc pointer au commissariat pour prouver leur non présence au stade. Il leur est notamment reproché d'avoir été, lors d'un match contre Tours la saison dernière, sous l'emprise de l'alcool, d'avoir eu des comportements violents et d'user de fumigènes. Les supporters du Malherbe Normandy Kop contredisent aujourd'hui ces faits et évoquent une « répression affolante pour une politique des chiffres ».





