Passion : supporter !

Qu’est-ce que le Malherbe Normandy Kop ?

“C’est une association de supporters créée en 1996. Nous sommes en tribune Borrelli et nous animons le stade. Nous organisons les déplacements pour les matchs à l’extérieur, nous faisons nos propres écharpes, casquettes, tee-shirts, enfin tout l’équipement classique du supporter. Il y a dix ans, nous étions une cinquantaine derrière notre bâche à chanter. Maintenant, nous sommes près de 1 500”.

Avez-vous une forte relation avec les dirigeants du club ?

“Oui, il y a toujours quelque chose à régler avec eux et nous sommes en contact permanent, notamment sur la sécurité. Nous avons aussi quelques désaccords. Par exemple, les maillots actuels ne nous plaisent pas ... Le business dans le football actuel nous déplaît plus largement”.

Avez-vous des chouchous dans les joueurs ?

“Non, nous n’avons jamais voulu ça. Tous les joueurs sont égaux. Nous les acclamons quand ils font une belle action sans distinction !”

