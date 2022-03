Même avec des conditions climatiques difficiles, les joueurs de Rouen ont quand même réussi à dérouler leur plan de jeu face à Saint-Jean-de-Luz, le cinquième du classement. C'est à la 13e minute que les Lions ont marqué un essai par Richard Bolt. Au coup de sifflet final, les Rouennais sont en tête (13-5).

Au classement, les Lions cumulent 55 points (11 victoires, 4 défaites) et collent à Oloron (55 points aussi avec 12 victoires, 1 nul et 2 défaites). Les deux équipes doivent partager la première place, même si Oloron a une meilleure différence de points.

Pour la prochaine rencontre, les Lions joueront à domicile et recevront Lombez Samatan (6e avec six victoires et sept défaites). Lors du match aller, les Lions avaient remporté la rencontre 36-17.

