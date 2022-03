La scène commence à Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime), dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mars 2017. Un homme se présente au domicile de son ex-compagne et tente de rentrer de force dans la maison.

Il accélère en voyant la police

Alertés, les policiers prennent la direction de la maison. En chemin, ils sont avertis que le suspect a déjà quitté les lieux. Grâce au signalement qui leur a été fait, ils repèrent la voiture en question lorsqu'ils la croisent, sur la commune de Deville-lès-Rouen (Seine-Maritime).

À la vue de la voiture de police, le conducteur accélère et prend la fuite. Une course-poursuite s'engage alors. L'homme roule à vive allure, change plusieurs fois de direction, emprunte une voie de Teor et se fait au passage flasher par un radar de feu.

Il insulte la police

Plusieurs équipages sont mobilisés. La voiture est finalement stoppée dans sa course par une herse "stop stik". Contraint de s'arrêter à cause d'un pneu crevé, le chauffeur refuse de descendre de son véhicule et finit par être mis au sol par les policiers.

Visiblement ivre, il insulte les agents. Conduit au CHU Charles Nicole pour une blessure à la tête, il refuse par la suite de se soumettre aux contrôles alcool et de drogue. Il a été placé en garde à vue.

