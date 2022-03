Le Mont-Saint-Michel. Du breakdance au Mont-Saint-Michel [PHOTOS]

Mardi 7 mars et mercredi 8 mars 2017, le crew des Red Bull BC One All Star a fait étape au Mont-Saint-Michel (Manche). Au côté de B-boy Junior, originaire de Bretagne, le groupe composé de danseurs de hip-hop a découvert ce haut lieu du tourisme normand par le prisme du breakdance.

Le moment a été immortalisé via quelques photos. Joli contraste !

Le Red Bull BC One All Star doit ensuite se rendre à Lille, Strasbourg puis Lyon.