Rouen. Bonne table à Rouen: un petit goût de Friends au Social Perk

Lorsque l'on franchit la porte du Social Perk à Rouen (Seine-Maritime), ce mardi 7 mars 2017, tout y est ou presque. Les fauteuils, la musique des années 80-90 et même la fameuse porte violette de l'appartement de Monica. On s'attendrait presque à être servies par Gunther et l'on cherche Jennifer Aniston des yeux.

Bagels sur mesure

Ce sera finalement une équipe de Rouennais, charmants malgré tout, qui nous installe dans un petit coin cosy. Pour commander, il suffit de cocher sur une petite liste le menu choisi - entre 8 et 11 € selon les formules - et les ingrédients qui composeront votre bagel.

Pour ma collègue, ce sera pain piment, une base guacamole pimentée de boeuf pastrami, tomates, honey mustard, oignons frits et concombre. J'opte de mon côté pour un pain sésame garni de tzatziki, saumon, concombre et tomates séchées. Et si vous être en manque d'inspiration, la carte propose des compositions toutes faites.

Des cocktails frappés ou chauffés

Les plats - accompagnés de chips ou de coleslaw - sont copieux mais il est difficile de ne pas se laisser tenter par un donut ou un muffin. Les cocktails chauds ou frappés ont également de quoi faire craquer les gourmands. Avec trois tailles au choix, il est possible de créer un chocolat ou un café saveur vanille, coco, banane, caramel… surmonté d'une couche de chantilly ornée au choix de smarties, amandes ou encore spéculos.

Difficile de choisir mais restons raisonnables. Car comme le rappelait Rachel à Joey, "20 secondes dans la bouche, 20 ans dans les hanches".

Pratique. 43 Rue de la Tour de Beurre. Tél : 02 35 62 28 05.

