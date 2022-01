Rouen. Bonne table à Rouen: les petits plats des Cousines

Pour notre bonne table hebdomadaire, nous décidons cette semaine de prendre la direction du Vieux Rouen (Seine-Maritime). Pour le déjeuner de ce mardi 31 janvier 2017, nous nous installons à la table des Cousines, 16 place du lieutenant Aubert.

L'endroit est petit (seules quelques tables tiennent dans la salle) mais l'ambiance y est chaleureuse. L'odeur nous met en appétit dès que nous passons la porte mais nous devrons patienter un peu, la patronne assure seule le service. Pour commencer ce repas, nous optons pour l'entrée, un potage original aux potirons, lait de coco et curry. La suite sera elle aussi surprenante. Au choix tous les midis, trois plats différents. Ce sera pâtes farcies pour ma collègue, qui semble ravie. De mon côté, je me laisse tenter par un cheesecake salé version normande, composé de pomme, de boudin noir et d'une petite touche de cannelle qui rehausse le tout.

Championne des desserts

Mais ce qui fait le vrai charme de la cuisine des Cousines, ce sont bien sûr les desserts. Difficile de se décider parmi la ribambelle de gourmandises qui se présente à nous et qui revisite les grands classiques de la pâtisserie. Après s'être laissés tenter par un gâteau vanille-banane-chocolat, un layer cake citron framboise ou un maxi-brownie, nous craquons finalement pour le cheese-cake au chocolat surmonté d'un généreux coulis de caramel au beurre salé. Un délice que vient compléter un petit café, le tout pour une addition de 15€. À tenter, surtout à l'heure du goûter!

Les Cousines, 16 place du lieutenant Aubert. Tél. 06 65 34 26 40.

