Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : jeudi 16 mars

MANCHE

Durant 3 jours exceptionnels, ce dimanche 19, lundi 20 et mardi 21 mars 2017, le cinéma est au tarif unique de 4 € dans toute la France, pour tous les films et à toutes les séances! Rendez-vous par exemple au Méga CGR de Cherbourg, au cinéma l'Espace à Agon-Coutainville, le Cotentin à Pirou ou encore au Cinemoviking à Saint-Lô. Plus d'infos sur printempsducinema.com.

Ce samedi 18 mars 2017 partagez avec Christiane Dominique et Luc Tincelin de Barfleur, leur aventure de 5 ans autour du Monde en voilier. Ce voyage va leur permettre de découvrir vingt-quatre pays et trois océans. Des coups de vent du Cap Horn aux paradis tropicaux, ils tentent de vous faire partager l'émerveillement du voyage, le plaisir de la vie en mer, la joie de la découverte et des rencontres. Rendez-vous à la halle aux grains de Quettehou à 15. Entrée 3€ et gratuit pour les moins de 15 ans.

CALVADOS

Ce samedi 18 mars 2017, Le stade Malherbe de Caen reçoit Monaco pour le compte de la 30e journée du championnat de ligue 1. Billetterie et renseignements sur: smcaen.fr. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest, la radio du sport en Normandie!

Jusqu'à ce samedi 18 mars 2017, c'est l'opération "Caen sporte contre le cancer" dans le bâtiment Sud du CHU de Caen. L'objectif est de promouvoir l'activité physique adaptée à l'occasion de la semaine nationale de lutte contre le cancer. Tout au long de la semaine: des stands d'information, des mini-conférences, des activités physiques adaptées ou encore des défis sportifs. Plus d'infos sur chu-caen.fr.

ORNE

Le Comité régional du sport universitaire de Caen en partenariat avec le club des Ducs d'Alençon organise en ce moment le Championnat de France Universitaire aux trois armes, homme et dame, au Gymnase de l'étoile à Alençon. L'événement regroupe quelque 300 étudiants venus de toute la France pour se disputer l'un des douze titres nationaux mis en jeu. Aujourd'hui place aux épreuves par équipe. L'épreuve accueille les meilleurs Français, espoirs de demain, que l'on pourrait vite retrouver aux JO.

Jusqu'au 28 mars 2017, rendez-vous au Haras national du Pin pour des concours d'entraînement de saut d'obstacles ouvert aux Pro et Amateurs. Concours organisé par l'ADEP (Association départemental des éleveurs du Pin). Ces concours ont lieu chaque mardi du mois de mars aux carrières des Grands Champs du haras national du Pin. Plus d'infos au 02 33 35 41 06.