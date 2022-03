Dimanche 5 mars 2017, Sotteville et le FC Rouen (Seine-Maritime) devaient s'affronter pour un match de la 16ème journée de Division d'Honneur. Mais suite aux mauvaises conditions météorologiques des derniers jours, l'arbitre de la rencontre à décidé de ne pas faire jouer le match.

Les deux premières places s'éloignent

Une mauvaise opération sans jouer pour les Diables Rouges à cause des victoire de Pacy-Ménilles et du leader Gonfreville face à Bois-Guillaume et Grand-Quevilly. Les Rouennais comptent donc 11 points de retard sur Pacy-Ménilles et 17 sur Gonfreville. Prochain rendez-vous pour les Diables Rouges le dimanche 12 mars 2017 avec la réception de Eu au stade Robert-Diochon à 15h.

