Vire. Sous stupéfiants et non assuré, il roule près de Caen

C'est absent que Jessy Levillain a été jugé le jeudi 2 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour détention, usage et conduite sous stupéfiants. S'y ajoute un défaut d'assurance. Ces faits ont eu lieu à Vire, au sud-ouest de l'agglomération le samedi 22 octobre 2016.

Cannabis et extasy

L'individu dont l'éthylomètre est négatif reconnait avoir consommé du cannabis et de l'extasy la veille, au festival de musique Nordik Impakt à Caen. Quant à l'assurance, ayant une entreprise de maçonnerie, il explique se lever tôt pour aller travailler et rentre tard. Il n'en a donc pas eu l'opportunité selon lui.

Neuf mentions dans son casier judiciaire témoignent, malgré son jeune âge, d'un déjà long parcours judiciaire : vols en réunion et en récidive, outrage, rébellion, dégradations, usage de stupéfiants et non exécution d'une peine de travaux d'intérêt général.

La procureure requiert 8 mois de prison dont 4 mois ferme et une obligation de soins " Il n'a pas le temps de s'assurer ni d'exécuter sa peine mais il a le temps d'aller faire la fête et ceci en confondant musique et stupéfiants."

Au final Jessy Levillain écope de 6 mois de prison ferme.

