Le conservatoire de musique d'Hérouville Saint Clair (Calvados) a investi ses nouveaux locaux , lundi 27 février 2017. Désormais situé dans l'espace Malraux, ancien lycée Rabelais, le conservatoire dispose de deux demi-étages pour accueillir chaque jour près de 1500 utilisateurs, élèves et associations musicales de l'agglomération.

Un changement de lieu qui s'accompagne de grandes améliorations acoustiques comme nous l'explique Norbert Genvrin, le directeur.



Le directeur du conservatoire d'Hérouville, explique les changements de ce déménagement Impossible de lire le son.

Un petit temps d'adaptation

Meilleure acoustique, salles de travail, nouveau studio d'enregistrement, tout est réuni pour travailler dans de meilleures conditions. Dans les couloirs, les pas des élèves et des parents accompagnateurs sont un peu hésitants. "Oui on va s'y retrouver, il nous faut un peu de temps mais c'est un chouette endroit", avance un père de famille. "Oui et puis la salle de solfège est peinte en jaune", continue sa petite fille, visiblement heureuse de ce changement de lieu.

Accueillir les groupes dans de bonnes conditions

Qui dit nouveau lieu, dit nouveaux projets. "On va pouvoir travailler un opéra avec les scolaires cette année, les groupes sont accueillis dans de bien meilleures conditions. On a également une salle d'audition que nous n'avions pas auparavant et qui va nous permettre de présenter régulièrement le travail de nos élèves", explique le directeur du conservatoire.

Le conservatoire d'Hérouville Saint-Clair accueille en son sein près de 450 élèves et 13 disciplines instrumentales.