Rouen. Hockey-sur-glace: a égalité dans la série, les Dragons de Rouen repartent à l'attaque

Samedi 4 et dimanche 5 mars 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) prennent la route d'Angers pour rencontre les Ducs pour les matchs 3 et 4 des quarts de finale de la Saxoprint Ligue Magnus. Début du premier match à 18h30 et 19h00 dimanche.