Pour Ségolène de Maneville, l'arrivée du printemps et de la saison des amours est aussi synonyme d'hyperactivité. Si 80 % des mariages se font entre juin et septembre, le gros des préparatifs commence dès février pour cette modiste qui créé des chapeaux sur mesure.

Des clientes de toute la France

Mardi 28 février 2017, son atelier, situé à Rouen (Seine-Maritime) ne désemplit pas. "J'ai des clientes rouennaises, mais pas uniquement, présente-t-elle. Les personnes viennent parfois de Bretagne, d'Amiens, du Havre, du Mans, de Paris… à la recherche du chapeau idéal."

Et c'est sans compter les commandes faites directement sur Internet. Un succès dû, selon l'avis même des clientes, à la qualité des matériaux et aux conseils personnalisés. "Il arrive que des clientes n'aient pas d'idée précise de ce qui leur irait le mieux. En fonction de leur tenue et de leur personnalité, j'arrive à les guider dans leur choix."

Des profs formés par les meilleurs couturiers

Sur mesure ou prêt-à-porter, grand ou petit, original ou discret, ses couvre-chefs de paille, de plumes ou de fleurs de soie se porte aussi bien en hiver qu'aux beaux jours. "J'imagine, je dessine et je fabrique une grande partie de ma collection entre novembre et janvier, explique Ségolène.

Mais être chapelière ne s'improvise pas. "C'est une reconversion professionnelle, que j'ai faite il y a une dizaine d'années. J'ai appris mon métier dans une grande école parisienne, mais aussi et surtout directement auprès de professeurs qui travaillaient pour les plus grands couturiers."

Des chapeaux par centaines

Et c'est ainsi qu'entre les mères, les soeurs, et les témoins des futurs mariés, sans oublier celles pour qui un mariage sans chapeau n'est pas vraiment un mariage, le carnet de commandes de Ségolène de Maneville est toujours plein. "Chaque année, je crée des centaines de chapeaux. J'aime l'idée que l'élégance reste un élément très important pour des mariés. Mon métier est fantastique: il sert le beau et l'esthétique, pour fêter l'amour. Pourvu que cela dure!"

Sur RDV. segolene.creation@yahoo.fr / 06 17 15 18 33

