Seine-Maritime. Mariage : où célébrer son union à Rouen et ses environs ?

La saison des mariages va bientôt commencer. Si vous êtes encore à la recherche d'un lieu pour célébrer votre union, la rédaction en a repéré huit près de Rouen.

Les châteaux pour le côté princier

Chaque année, le château du Taillis de Duclair, classé Monument historique, accueille 15 mariages. "Chez nous, le mariage se fait dans le château, en intérieur", indique le propriétaire, Nicolas Navarro. Ce qui fait son charme, c'est son intérieur composé de lambris et de décorations datant de Louis XV et Louis XVI, mais aussi son parc qui conserve quelques aspects des parcs à la française. Le site peut accueillir 250 personnes pour le cocktail, et 150 pour le repas. Le forfait week-end est à 3 500€ en basse saison et, en haute saison, à 5 500€. Près de Rouen, un autre château est aussi apprécié pour son cadre, celui des Deux Lions, à Canteleu. Trois salons accueillent jusqu'à 40 personnes et le Parc dispose d'un chapiteau pouvant réunir 300 personnes.

Les granges pour un mariage champêtre

La Grange 1868 se situe à Saint-Germain-sous-Cailly, près de Rouen. "On a transformé la grange de notre père agriculteur", raconte Charlotte Le Verdier, copropriétaire du lieu avec son frère. Cette bâtisse qui date de 1868 est appréciée pour son côté champêtre en pleine nature. Depuis quatre ans, des mariages ont lieu le week-end et des séminaires en semaine. L'an passé, 50 mariages y ont été célébrés. En basse saison, les prix s'élèvent à 6 000€ et, en haute, à 8 000€ avec couchages. Dans le même univers, La Grange du Mesnil Varin à Saint-Paër dispose de 6 hectares, d'une salle de 218m2 et peut accueillir 170 personnes. C'est une ferme typique du pays de Caux avec un pigeonnier, deux maisons de ferme et une grange. Les prix sont déterminés sur devis.

Les lieux historiques à Rouen

Pour des mariages plus intimistes, La Cave Erisay du XVIe siècle allie histoire et originalité. L'espace compte 115m2 et peut accueillir 100 personnes, "mais on s'autolimite à 90 dans le cadre d'un cocktail dînatoire, précise Edouard Deslous, responsable commercial chez Erisay Réceptions. La bonne jauge, c'est 50 convives pour un repas à table". Il est possible de faire le vin d'honneur dans une salle et le dîner dans l'autre. Pour les puristes du centre-ville de Rouen, l'atelier Claude Monet, situé face à la cathédrale, peut aussi être privatisé pour 1 600€ pour la soirée, de 18h à minuit. Pour rester plus longtemps, cela nécessitera un devis.

Les bateaux sur la Seine

A Rouen, on peut aussi se marier sur la Seine. "Nous disposons du bateau Le Bodega, qui reste à quai, et L'Escapade, qui navigue", détaille Aurore De Paepe, commerciale chez Bodega&Co. Le cadre est enchanteur, sur le fleuve. L'été sur L'Escapade, 130 personnes peuvent être accueillies pour les cocktails et 80 pour le dîner. Le Bodega accueille jusqu'à 160 personnes pour le vin d'honneur et 130 pour le dîner. Les prix oscillent entre 1 800€ pour Le Bodega et 3 000€ pour L'Escapade en basse saison pour une soirée. Pour un plus petit comité, Le Lutèce accueille entre 50 et 70 personnes pour un apéritif dînatoire pour 1 520€ avec une heure de navigation, ou 1 220€ sans navigation. L'itinéraire dure 1h30 et va jusqu'à l'île Lacroix. A vous de choisir votre lieu coup de cœur !

Quel lieu avez-vous choisi pour vous marier ? Témoignages

Choisir le lieu de son mariage n'est pas toujours facile. A Rouen et dans son agglomération, différents établissements proposent leurs services : des châteaux, des granges, des vedettes, etc. Quatre mariés normands témoignent.

Cécile Gosselin

Cécile Gosselin s'est mariée à la grange du Mesnil Varin à Saint-Paër.

"Avec mon mari, nous nous sommes mariés à la grange du Mesnil Varin à Saint-Paër, près de Duclair. Quand on a commencé à organiser notre mariage, j'ai sélectionné les domaines pouvant accueillir entre 150 et 200 personnes. Etant Normands, on voulait un lieu typique de la région avec un bel extérieur, etc. On aimait l'idée que ce soit une grange avec une belle charpente et, lorsqu'on a visité, notre coup de cœur s'est confirmé."

Hélène Latiste

Hélène Latiste s'est mariée à La Grange 1868 à Saint-Germain-sous-Cailly.

"Nous avons choisi comme lieu de mariage La Grange 1868 à Saint-Germain-sous-Cailly. L'extérieur est très arboré, il nous a beaucoup plu. On était 120 au vin d'honneur et au repas 110. Nous n'étions pas du tout à l'étroit et on était vraiment au calme. La salle pour la partie vin d'honneur était très grande. Le seul point négatif, c'était peut-être le prix qui est assez élevé. Sans compter les logements, on était aux alentours de 5 200€ pour le week-end, du vendredi au dimanche soir."

Aurélien Dumont

Aurélien Dumont s'est marié à La Grange 1868.

"On s'est mariés l'année dernière en juillet à La Grange 1868. On a choisi ce lieu parce qu'on était nombreux à la cérémonie et il y avait peu de salles qui disposaient d'une aussi grande capacité. Le cadre était vraiment superbe, donc on a été conquis par le lieu. Mes parents ont effectué les premières visites des salles dans la région et on en a visité deux au total. Notre famille venait de loin donc ça nous tenait à cœur de partager ce moment dans un cadre idéal comme celui-ci."

Halima Liegault

Halima Liegault s'est marié au domaine de la Hêtraie à Ectot-l'Auber.

"On s'est mariés en novembre 2023. Nous habitons dans l'agglomération de Rouen, alors nous souhaitions nous marier près de chez nous. Lorsque nous avons visité Le domaine de la Hêtraie à Ectot-l'Auber, c'était le coup de cœur. Le fait que ce soit un clos-masure avec un colombier, c'était vraiment un plus. Sans compter les logements disponibles sur place, on a loué le lieu pour 4 000€ le week-end. Un bon prix comme c'était hors saison."