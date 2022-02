Orne: Festival de théâtre de Crulai du 3 au 19 mars

Chaque vendredi, samedi et dimanche des prochaines semaines, la troupe de théâtre de Crulai, à 8km de L'Aigle, vous propose des comédies.

À chaque session, venez applaudir 4 pièces comiques:

Au bout de la rue et Plans de carrière de Jean-Pierre Martinez, J'ai gagné le premier lot de l'ornais Jean-Luc Pecqueur et Je ne peux pas, je garde Mamie de Muriel Coulanges.

Rendez-vous vendredi 3, 10 et 17 mars à 20h30; samedi 4, 11 et 18 mars à 20h30 et dimanche 5, 12 et 19 mars à 14h30. Entrée à 3€ pour les enfants et 6€ pour les adultes.

Infos et réservations au 02 33 34 23 20 ou 02 33 24 28 55.

Écoutez Yves Prudon, de la troupe, nous présenter ce festival: