La circulation sur le périphérique de Caen (Calvados) dans sa partie nord-est est largement perturbée ce matin, mercredi 1er mars 2017, dans le sens Caen-Paris. En cause : un accident qui a vu un camion se coucher sur la bretelle d'accès vers le boulevard périphérique nord à partir du giratoire de la Criée. Le véhicule transporte des matières dangereuses. L'accident a fait un blessé léger.



Circulation perturbée

La circulation est largement perturbée dans ce secteur. Selon les forces de l'ordre, la partie du périphérique concernée est fermée toute la matinée.

L'échangeur n°1 de "la porte de Paris" est fermé à toute circulation et des déviations sont mises en place:

Pour le BP Sud (en extérieur), les usagers sortent à l'échangeur n°16 "Pays d'Auge" et rejoignent la RD613 et l'A813 vers Paris ou rejoignent la RD613, la RD230, la RD675, la RD403 et la RD513 vers l'échangeur n°2 "Montalivet" et le BP Nord (en extérieur).

Pour le BP Nord (en intérieur), les usagers sortent à l'échangeur n°2 "Montalivet" et rejoignent la RD513, la RD403, la RD675, la RD230 et la RD613 vers le BP Sud ou vers l'A813 vers Paris.

Pour l'A13, les usagers venant de Paris sortent à l'échangeur de " Bellengreville" et rejoignent le BP Sud (en intérieur) par la RD613 et l'échangeur n°16 "Pays d'Auge"

?ACCIDENT? périph de #Caen, un poids lourd couché au niveau de la porte de #Paris fort impact sur la circulation pour une durée indéterminée pic.twitter.com/f0fA8MTxrh — Préfet du Calvados (@Prefet14) 1 mars 2017

Opération délicate de levage

La Préfecture du Calvados précise en début d'après-midi, mercredi 1er mars 2017, que le périphérique de Caen Porte de Paris restera fermé au moins jusqu'à 19h. Elle indique la situation exige une opération complexe de levage du camion.

#ACCIDENT le périph de #Caen Porte de Paris restera fermé au moins jusqu'à 19h la situation exige une opération complexe de levage du camion pic.twitter.com/uakFd8ZuM9 — Préfet du Calvados (@Prefet14) 1 mars 2017

Par ailleurs, une colonne d'engins des sapeurs-pompiers a pris la direction du site de l'accident, vers 15h00.

Départ en colonne des engins pour relevage du camion accidenté sur le périphérique de caen @SDIS14 pic.twitter.com/1SZEBVllML — SDIS 14 (@SDIS14) 1 mars 2017

On installe les coussins de relevage @SDIS14 pic.twitter.com/qqwQxRFP27 — SDIS 14 (@SDIS14) 1 mars 2017

