Saint-lô. Manche : une aide pour acheter un vélo électrique, Easybike augmente sa production

Le groupe Easybike, qui conçoit et fabrique des vélos à assistance électrique avec ses marques, dont la légendaire marque Solex, dans son usine de Saint-Lô (Manche) devrait voir sa production changer de braquet et passer à la vitesse supérieure après l'annonce par le gouvernement, d'une aide de 20 % pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, aide plafonnée à 200€, non cumulable, en vigueur depuis le samedi 18 février 2017.

Une prime qui devrait être un élément déclencheur d'achat et Grégory Trébaol, le PDG de Easybike, s'est préparé à cette hausse attendue de production.

Gregory Trebaol Impossible de lire le son.

Cette aide de l'Etat ne concerne pas les vélos équipés de batteries aux plombs, ce sont les premiers prix bas de gamme fabriqués en Asie.

Esaybike qui fabrique pour sa marque, et pour Matra, vient, il y a quelques semaines après le rachat de la légendaire marque Solex, de relocaliser la production de Vélosolex, à Saint-Lô (Manche).

A LIRE AUSSI.

Solex : la marque mythique quitte la Chine pour la Manche