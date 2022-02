Rouen. Rouen : il agresse son voisin au couteau

Bien qu'absent à la barre, Farid Benhammiche, 30 ans, est jugé pour faits de violences et de menaces avec arme de poing, en l'occurrence un couteau, sur son voisin d'immeuble. Le 4 Août 2015 à Rouen (Seine-Maritime), la Police est avisée par la victime du délit de l'agression à son endroit par un individu logeant dans le même immeuble. Celui-ci est hébergé par une personne qui le voit rentrer dans sa chambre en tentant d'y cacher quelque chose. Il s'agit en fait du couteau avec lequel il vient d'agresser un voisin vulnérable puisque placé en curatelle renforcée. Entendu par la Police lorsqu'il dépose plainte, il affirme faire régulièrement l'objet de moqueries, menaces et de divers agissements violents du prévenu. Un examen médical constatera en effet de multiples plaies sur le corps.

Un habitué des Tribunaux

Les services de Police connaissent bien l'individu puisque onze condamnations figurent déjà à son casier judiciaire, pour vols, dégradations et agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans. Lors d'une précédente audience, une expertise psychiatrique lui avait été imposée mais il ne s'y était pas rendu. Pour le Ministère Public, "les faits de violences sont volontaires". Pour la défense de la victime, on note que "c'est une personne très vulnérable et qu'elle fait l'objet de violences récurrentes par le prévenu ".

Le Tribunal le déclare coupable et le condamne à un an de prison ferme et à une obligation de soins.

