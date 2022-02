Alençon. Alençon: le test de navette électrique gratuite va durer trois mois

Une nouvelle navette de bus électrique, donc non polluante et silencieuse, va circuler gratuitement à Alençon (Orne), d'abord pour amener les visiteurs jusqu'à la foire Ornexpo. N'importe qui pourra emprunter gratuitement cette navette, les 3 et 4 mars pour rejoindre cette foire. Un circuit ira, avec plusieurs arrêts, de l'hyper-centre au Parc Expo Anova.

Une boucle dans l'hyper-centre

À partir du 7 mars, du mardi au samedi, de 9h à midi et de 14h à 18h, la navette de vingt-deux places suivra une boucle de cinq kilomètres, et passera toutes les vingt minutes, pour permettre par exemple aux personnes âgées, mais aussi aux mamans avec de très jeunes enfants, de se déplacer plus facilement, gratuitement. Elle passera par la gare des bus et pourra être empruntée en complément des lignes de bus payantes déjà existantes. Une expérimentation qui durera trois mois.

Parkings gratuits

Cette navette, qui desservira les parkings gratuits du Boulevard de la République et de la Place Foch, pourra ramener les automobilistes vers l'hyper centre, dans une volonté de redynamisation, explique le député-maire d'Alençon, Joaquim Pueyo, pour qui il y avait plusieurs défis à relever:

La ville et la communauté urbaine d'Alençon attendent les réactions des usagers durant ces trois mois. Si l'expérience est concluante, elle pourra être pérennisée. Une refonte des actuelles lignes de bus pourrait même être envisagée avec ce type de navette non polluante, silencieuse, et plus facile à faire circuler dans les rues étroites de la ville, que les actuels grands autobus.

